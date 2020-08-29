Біля Михайлівського Золотоверхого вшановують пам'ять загиблих героїв

Основа проєкту – експозиція на честь українських військових

Після цього відбулося відкриття артпроєкту «Жива пам’ять», присвяченого загиблим у російсько-українській війні – PLUS 1.

В основі проєкту – експозиція на честь українських військових, які загинули в російсько-українській війні на Донбасі та в Криму у 2014-2018 роках, та їхніх сімей. «Плюс один» означає: ще один українець, ще один боєць, ще один батько, ще один чоловік, ще один співак, ще одна сестра, ще один друг, ще один брат, ще один доброволець, ще одна відповідь російській пропаганді.

Нагадаємо, що Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників України.

Київ вшановуватиме пам’ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У Київській міській державній адміністрації затверджено план заходів із підготовки та відзначення у столиці Дня пам’яті захисників України.