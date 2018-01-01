В пустелі Сахара випав сніг

Місцеві жителі у захваті від снігу, тому з радістю публікують знімки засніженої пустелі у мережі

У пустелі Сахара, яка є найбільшою спекотної пустелею на Землі, розташованою на півночі Африканського континенту, випав сніг. [READ_MORE] Як повідомляє видання «НовостиЮ», літня температура повітря в цьому регіоні – 37 градусів за Цельсієм, а в взимку – в межах нуля. В цьому ж році синоптики зафіксували зниження



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Фото: Reuters

Місцеві жителі у захваті від снігу, тому з радістю публікують знімки засніженої пустелі у мережі

У пустелі Сахара, яка є найбільшою спекотної пустелею на Землі, розташованою на півночі Африканського континенту, випав сніг.

Як повідомляє видання «НовостиЮ», літня температура повітря в цьому регіоні – 37 градусів за Цельсієм, а в взимку – в межах нуля. В цьому ж році синоптики зафіксували зниження температури повітря до мінус одного градуса, що нетипово для Сахари.

Снігопад, який пройшов в пустелі і прилеглих територіях, був уже другий за нинішній рік: обидва рази природне явище сталося в місті Айн-Сефра на північному заході Алжиру.

Місцеві жителі у захваті від снігу, тому з радістю публікують знімки засніженої пустелі у мережі.

Варто відзначати, що до 2016 року це містечко поблизу Сахари не бачило снігу 40 років. Тож перший за майже півстоліття сніг став шоком для тамтешніх людей. У 2017 році опади вже не стали чимось незвичайним і лякаючим, місцеві жителі насолоджувалися великою кількістю снігу і спускалися на санях з піщаних дюн.