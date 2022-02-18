У Раді хочуть створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування оборудок у Держпродзерна
Члени профільного комітету запідозрили правоохоронців у затягуванні розслідування справи
Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, народна депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Фріз ініціювала створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту із розслідування оборудок попереднього керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). Про це політикиня повідомила на своїй Facebook-сторінці.
Депутатка наголосила, що виступила із пропозицією створення ТСК, оскільки, на її думку, масштаби оборудок, здійснених попереднім керівництвом Корпорації за очільництвом Андрія Власенка свідчать про наявність у нього надійного «політичного даху».
За даними Ірини Фріз, в результаті дій попереднього керівництва компанії, зокрема, украінці будуть сплачувати по державним зобов’язанням Китаю $1 млрд, що становить близько 30 млрд грн.
«Ми можемо констатувати, що відбувається затягування слідчого провадження по справі Власенка і його поплічника Терещенка, яким оголошено підозру по ч.5 ст.191 ККУ. Її починала вести Національна поліція, потім передали в СБУ, зараз намагаються її спрямувалив ДБР де ймовірно сподіваються поховати паралельно використовуючи частини справи для політичного тиску і шантажу причетних», – вважає Ірина Фріз.
Політикиня додала, що її ініціативу зі створення ТСК підтримав голова комітету Артем Чорноморов.
«Хочу нагадати, що досудове розслідування проти колишнього керівництва ДПЗКУ велось за наступним напрямками:
- оборудки зі страхуванням майна;
- укладання необґрунтованих угод з надання консультаційних послуг на $15 млн;
- здійснення на фіктивні закордонні компанії завідомо збиткового експорту;
- оборудки з ПДВ,
– підсумувала Ірина Фріз.
Раніше повідомлялося, що Україна експортувала 90% продовольчого зерна.