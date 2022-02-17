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    Рада передала храм в окупованому Сімферополі у державну власність

    Митрополит Сімферопольський і&nbsp;Кримський&nbsp;Православної церкви України Климент&nbsp;послідовно бореться за релігійну свободу українців у Криму - Рада передала храм в окупованому Сімферополі у державну власність
    Митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України Климент послідовно бореться за релігійну свободу українців у Криму
    фото: glavcom.ua

    Рішення прийнято через тиск окупаційної влади на Кримську єпархію і на митрополита Климента

    Депутати Верховної Ради підтримали постанову про передачу будівлі Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги, розташованого в окупованому Сімферополі, в державну власність.

    Під час засідання 17 лютого за документ проголосував 271 парламентар, проти – жоден, 12 утрималися, 52 – не голосували.

    Як пише «Радіо Свобода», згідно з постановою, майновий комплекс площею в 1 475,7 квадратних метра, розташований у Сімферополі, переходить із власності Автономної республіки Крим у державну власність.

    Це рішення пояснюють тиском окупаційної російської влади на Кримську єпархію і зокрема – на митрополита Сімферопольського і Кримського Української православної церкви (Православної церкви України) Климента.

    «Кримська єпархія УПЦ (ПЦУ) єдина з релігійних громад на півострові відмовилась від «перереєстрації» релігійної громади відповідно до незаконних вимог Російської Федерації, що, в свою чергу, стало однією з причин переслідування вірян, священнослужителів УПЦ (ПЦУ) та членів їх сімей», – зазначають автори документу в пояснювальній записці.

    Постанова доручає Кабінету міністрів здійснити відповідні заходи для передачі храму в державну власність України.

    У серпні 2020 року Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі. Також Православну церкву України зобов’язали знести храм у Євпаторії.

    До слова, у 2020 році архієпископ Кримський Климент став митрополитом.

    До слова, 10 грудня 2019 року біля будівлі Кабміну в Києві архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив безстрокове голодування через релігійні переслідування в Криму. Архієпископ вимагає від Кабміну забезпечити права релігійної свободи українців в Криму. За тиждень він припинив голодування на прохання митрополита Епіфанія.

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    Теги: Крим Росія Верховна Рада Українська православна церква окуповані території єпархія
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    Рада передала храм в окупованому Сімферополі у державну власність