НАБУ повідомило про підозру ексголові «Украгролізингу»

Екскерівника підприємства підозрюють у зловживаннях на близько 5 млн гривень

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру низці осіб, в тому числі голові правління державного публічного акціонерного товариства «НАК» «Украгролізинг», через зловживання, що спричинили державні збитки на 4,9 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«15 червня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили колишньому голові правління ДПАТ «НАК» «Украгролізинг» та його спільнику, екскерівнику приватної компанії, про підозру у зловживаннях, наслідком яких стало завдання 4,9 млн грн шкоди державним інтересам», – йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, посадовець держкомпанії у змові з підприємцем у лютому 2013 року уклали договір, за яким НАК «Украгролізинг» незаконно надала безпроцентну поворотну позику приватній компанії у 5,7 млн грн.

«З цієї суми 4,9 млн грн не повернули державній структурі, натомість кошти організатори корупційної схеми витратили на користь юридичних осіб, підконтрольних близьким родичам колишнього голови правління ДПАТ «НАК» «Украгролізинг», – зазначили у НАБУ.

Розслідування НАБУ та САП здійснювали з серпня 2019 року. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) розповіли про обшуки в приміщеннях клінічних лікарень «Укрзалізниці». Обшуки проходять у рамках розслідування за фактом заволодіння посадовими особами підприємства бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

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