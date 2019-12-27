В Раду від «Слуги народу» пройшов директор зі зв'язків з держорганами Atlas Weekend Санченко



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Олександр Санченко значиться 137-м номером у списку партії «Слуга народу»

Олександр Санченко пройшов до Ради замість новопризначеної тимчасової виконувачки обов'язки директора Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової

Директор зі зв'язків з держорганами (Government relations) і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend Олександр Санченко проходить до Верховної Ради від партії «Слуга народу» замість новопризначеної тимчасової виконувачки обов'язки директора Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової.

Про це свідчить виборчий список партії.

Санченко значиться 137-м номером у списку «Слуги народу».

Про проходження Олександра Санченка у парламент повідомила і заступник голови «Слуги народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

«Тим часом, Олександру Санченку приготуватися - робота в Раді вже чекає!», - написала вона.

Зазначимо, 31-річний Санченко народився в Сумах, отримав фінансову освіту в Міжнародному університеті фінансів та у сфері ділового адміністрування в Міжнародному інституті менеджменту.

Працює директором з урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.

До цього він заснував всеукраїнський конкурс краси, кмітливості та таланту «СтудМіс України», був співініціатором проєкту Kyiv Free Wi-Fi і координатором в Red Bull Ukraine.

Як повідомлялось, у п'ятницю президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасовою виконувачкою обов'язків директора Ірину Венедіктову.