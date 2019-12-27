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    Зеленський звільнив Трубу і призначив в.о. директора ДБР депутатку Венедіктову

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    Ірина Венедиктова замінила Романа Трубу на посаді очільника ДБР - Зеленський звільнив Трубу і призначив в.о. директора ДБР депутатку Венедіктову
    Ірина Венедиктова замінила Романа Трубу на посаді очільника ДБР

    Укази видано 27 грудня

    Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради («Слуга народу») Ірину Венедіктову. Про це йдеться в указах №960 і №961.

    Укази видано 27 грудня.

    Інша інформація відсутня.

    Венедіктова є головою комітету Ради з питань правової політики.

    На дострокових виборах парламенту була третім номером у списку партії «Слуга народу».

    Венедіктова - юрист, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

    Доктор юридичних наук, професор.

    Як повідомлялось, Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідно до закону, директор ДГБР Роман Труба і його заступники вважаються автоматично звільненими.

    Труба у свою чергу переконаний, що автоматичне звільнення керівництва ДБР після набуття чинності законом про перезапуск Держбюро є політичним рішенням, а не правовим. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    «Зміни до закону про ДБР підписані. З набранням чинності директор і заступники достроково припиняють повноваження. Це, звичайно, політична, а не правова норма», - написав він.

    Проте Труба переконаний, що за рік роботи йому і його заступникам вдалося запустити новий правоохоронний орган.

    Як повідомлялось, Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань.

    Нагадаємо, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

    Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.

    кадрові зміни закон партії Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань президент Роман Труба Ірина Венедіктова
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