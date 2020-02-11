В Росії затримали нацгвардійця-дезертира з України



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Про затримання дезертира повідомила Прикордонна служба ФСБ РФ

Військовослужбовець за контрактом зник під час відпустки у січні

У Росії на кордоні затримали 23-річного українського військовослужбовця Нацгвардії, який не повернувся до військової частини після відпустки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на начальника прес-служби Східного територіального управління Нацгвардії в Харкові підполковника Дмитра Образцова.

«Військовослужбовець за контрактом, який був затриманий у Росії, проходить службу у військовій частині №3017 і з 15 січня по 29 січня перебував у щорічній основній відпустці без виїзду за кордон. Він повинен був з'явитися до військової частини 30 січня 2020 року», - розповів Образцов.

У результаті про затримання українського військовослужбовця повідомила прикордонна служба ФСБ РФ. Під час перевірки у нього не було документів, що засвідчують особу.

У Росії порушили проти українця кримінальну справу за статтею про незаконне перетинання державного кордону (ч.1 ст.322 КК РФ).

Раніше СБУ затримала колишнього прикордонника, який був у розшуку за дезертирство з березня 2015 року та переховувався на території Росії, а також його дружину, екс-співробітника МВС України.

Справу відкрили за ч. 4. ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Вона передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.