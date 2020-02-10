Стрілянина у Мукачево: суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним



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В Ужгородському міськрайонному суді відбувся розгляд клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу двом особам

Учасники перестрілки можуть вийти на свободу за 315 тис. гривень кожен

В Ужгородському районному суді відбувся розгляд клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу двом особам, підозрюваним у посяганні на життя полицеских у Мукачевому Закарпатської області.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

«Сьогодні, 10 лютого, Ужгородський районний суд погодив подання слідчого і обрав двом підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 315 тис. гривень кожному», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, чоловіків, членів злочинного угруповання, затримали 9 лютого в селищі Нижні Ворота у Воловецькому районі. Під час затримання водій Mercedes Benz, 41-річний житель Мукачевого, і водій позашляховика Toyota, 40-річний мешканець Вінницької області, чинили опір поліцейським і намагалися зробити на них наїзд.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя правоохоронця) Кримінального кодексу.

Також повідомляється, що в салонах позашляховиків перебували ще п'ятеро осіб, а під час огляду автомобілів поліцейські виявили автомат і два пістолети.

Підозрюваним загрожує від дев'яти до 15 років позбавлення волі або довічний тюремний термін.

Раніше «Главком» писав про спецоперацію на Закарпатті, під час якої було затримано можливих причетних до стрілянини в Мукачеві. Так, в районі контрольного пункту Нижні Ворота спільна група СБУ, прокуратури, ДСР і спецпідрозділу «Корд» затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували.

За попередньою інформацією, затримання відбулося у той час як два автомобілі на львівській реєстрації Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200 заїжджали у Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах.

Євгеній Дребітко, який перебував за кермом автомобіля марки Mercedes, інкримінують замах на вбивство правоохоронця. Згідно ст.248, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як відомо, 7 лютого, близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина, є поранені. Полія сталася у мікрорайоні Росвигово, ще відомому як Чікаго. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом.

Ввечері 7 лютого глава МВС Арсен Аваков відправив у Мукачево спецпризначенців і Нацгвардію через стрілянину, внаслідок якої було поранено двоє осіб.