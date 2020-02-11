Трамп попросив Конгрес виділити $700 млн на протидію російському впливу
24 мільйони доларів пропонується виділити на протидію «російської дезінформації та пропаганді»
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа опублікувала проєкт бюджету на 2021 фінансовий рік, що починається в жовтні.
Зокрема, Білий дім пропонує виділити понад 700 мільйонів доларів на протидію російському впливу.
Відповідний документ оприлюднений на сайті Білого дому.
Ці гроші спрямують союзникам США в країнах Європи і Азії для зміцнення загальної безпеки та захисту територіальної цілісності. Крім того, частину коштів планують виділити на підтримку відмови від російського озброєння і зниження енргозалежності від РФ.
Також 24 мільйони доларів пропонується виділити на протидію «російської дезінформації та пропаганді».
Загалом, проєкт передбачає доходи в розмірі 3,7 трильйона доларів і витрати на 4,79 трильйона.
Це останній проект бюджету, запропонований адміністрацією Дональда Трампа перед виборами президента США в листопаді 2020 року.