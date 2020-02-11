Трамп попросив Конгрес виділити $700 млн на протидію російському впливу



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Дональд Трамп оцінив «протидію» з Російською Федерацією в наступному році в 700 мільйонів доларів

24 мільйони доларів пропонується виділити на протидію «російської дезінформації та пропаганді»

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа опублікувала проєкт бюджету на 2021 фінансовий рік, що починається в жовтні.

Зокрема, Білий дім пропонує виділити понад 700 мільйонів доларів на протидію російському впливу.

Відповідний документ оприлюднений на сайті Білого дому.

Ці гроші спрямують союзникам США в країнах Європи і Азії для зміцнення загальної безпеки та захисту територіальної цілісності. Крім того, частину коштів планують виділити на підтримку відмови від російського озброєння і зниження енргозалежності від РФ.

Також 24 мільйони доларів пропонується виділити на протидію «російської дезінформації та пропаганді».

Загалом, проєкт передбачає доходи в розмірі 3,7 трильйона доларів і витрати на 4,79 трильйона.

Це останній проект бюджету, запропонований адміністрацією Дональда Трампа перед виборами президента США в листопаді 2020 року.