СБУ затримала прикордонника-дезертира, який п'ять років переховувався у Росії



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Колишній контрактник Держприкордонслужби, який перебував у розшуку за дезертирство Фото: СБУ

Для отримання фальшивих документів дезертир нелегально перетнув держкордон з РФ та прибув на територію України

Служба безпеки затримала на пропозиції хабаря посадовцю Управління Державної міграційної служби Житомирщини, колишню працівницю МВС та колишнього контрактника Держприкордонслужби, який перебував у розшуку за дезертирство.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Як зазначається, у березні 2015 року військовослужбовець Житомирського прикордонного загону зрадив присязі — після відпустки не повернувся до місця проходження служби та виїхав до Росії, де переховувався від слідства.

«Для нелегального повернення в Україну дезертира через використання підроблених документів його жінка — колишня працівниця міліції, запропонувала гроші головному спеціалісту регіонального управління ДМС. За 300 американських доларів посадовець мав сприяти подружжю в оформленні для зрадника фіктивного паспорта громадянина України та індивідуального податкового номера з новими установчими даними», — повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, для отримання фальшивих документів дезертир нелегально перетнув держкордон з РФ та прибув на територію України.

Правоохоронці затримали подружжя у відділенні Державної міграційної служби Житомирщини, куди вони прийшли для одержання обіцяних «документів».

Справу відкрили за ч. 4. ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Вона передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Тривають слідчі дії.