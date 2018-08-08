В російського омбудсмена заявили про «відносно стабільний» стан Сенцова



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Олег Сенцов

«За словами лікаря, стан Сенцова відносно стабільний», запевнив речник омбудсмена РФ

Стан незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова «відносно стабільний».

Про це заявив речник Уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової Олексій Зловедов, повідомляє «Інтерфакс».

«Я вчора розмовляв з уповноваженим з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолієм Саком, він на моє прохання дзвонив лікарю, який спостерігає Олега Сенцова в колонії. За словами лікаря, стан відносно стабільний», - сказав Зловедов.

Крім того, російська журналістка Вікторія Івлєва написала у Facebook, що після повідомлення адвоката до Сенцова поїхав єпископ Апостольської православної церкви Григорій.

Священика не пустили, пояснивши це тим, що «немає прохання від Сенцова про зустріч». Повідомляти в’язню про приїзд Григорія в СІЗО також не захотіли, бо «це буде розцінено як тиск на засудженого»

Російські тюремники сказали, що розберуться, однак все ще не перетелефонували і не повідомили, коли єпископ зможе відвідати Сенцова.

Священик хотів надіслати йому листа через спеціалізований сайт. Однак отримав відповідь, що «обробка листів тимчасово припинена».

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

В свою чергу в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».

Сенцов 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній, де повідомив, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».