В РПЦ не змогли прокоментувати фото з дівчиною у бікіні на яхті патріарха Кирила



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Фото: credo.press

На фото, зроблених у Москві 23 червня, зафіксовано, як на патріаршому плавзасобі розважається компанія молоді, особливу увагу привертає дівчина у відвертому бікіні

У РПЦ МП відмовилися коментувати фото з молодими людьми в купальниках на яхті «Паллада». За словами користувача, який опублікував кадри в Twitter, фотографії судна зроблені 23 червня. ЗМІ повідомляють, що яхта «Паллада» досі перебуває на балансі Московської патріархії і вважається головним плавзасобом патріарха Кирила (Гундяєва), повідомляє «Портал-Credo.Ru».

Заступник голови Відділу із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського Патріархату Вахтанг Кипшидзе розповів радіостанції «Говорить Москва» 1 липня, що не знає про фотографії і про те, хто може користуватися яхтою.

«Мені про це нічого не відомо», - заявив він.

Компанія «Лукойл» передала в дар Московської патріархії яхту «Паллада» в 2005 році. Про це «Коммерсанту» розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За даними ЗМІ, вартість яхти оцінюється в $4 млн.

У 2011 році у прес-службі патріарха уточнили, що яхта знаходиться на балансі Московської патріархії, проте відмовилися розголошувати вартість обслуговування.

На фото, зроблених у Москві 23 червня, зафіксовано, як на патріаршому плавзасобі розважається компанія молоді. Особливу увагу привернула дівчина у відвертому бікіні.

У соцмережах жартують, що молода красуня - черниця, просто вимушена одягнутися по погоді.