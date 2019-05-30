Онуфрій знову поїхав до Кирила на церковну тусовку



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Очільник Московської церкви в Україні Онуфрій Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У Санкт-Петербурзі відбувається засідання Синоду РПЦ

Очільник церкви Московського патріархату в Україні Онуфрій бере участь у засіданні Священного Синоду Російської православної церкви (РПЦ), яке відбувається в історичній будівлі Святійшого урядового Синоду в Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє сайт Російської православної церкви.

«Постійними членами Священного Синоду є митрополит Київський і всієї України Онуфрій…», ідеться у повідомленні. Засідання відкрив предстоятель РПЦ Кирилл, який звернувся до членів Синоду зі вступним словом. «Радий, що ми збираємося в цих історичних стінах. Незважаючи на колосальні потрясіння, через які пройшла наша країна, наша церква, багато повертається на круги своя - нехай в дещо іншому вигляді, в іншому форматі», - зазначив він.

Як повідомляв «Главком», 15 жовтня 2018 року після того як Вселенський патріархат заявив про намір надати Томос Православній церкві України, члени Священного синоду РПЦ «визнали неможливим подальше перебування в євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом».

Після цього Московська церква в Україні заборонила служіння з кліриками Вселенського патріархату.

У Московському патріархаті пояснили, які наслідки матиме рішення синоду РПЦ.

У вересні 2018 року учасником засідання Синоду РПУ був очільник Московської церкви в Україні Онуфрій, який брав участь у події за допомогою Skype зв'язку.

Одна з останніх поїздок Онуфрія до Росії відбулася наприкінці січня 2019 року. 31 січня у Великому залі Державного Кремлівського палацу у Москві відбувся урочистий акт, присвячений 10-річчю Помісного собору РПЦ 2009 року і інтронізації патріарха Кирила. 1 лютого відбулося Богослужіння у храмі Христа Спасителя. Очільник церкви Московського патріархату в Україні Онуфрій брав участь в урочистостях.

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