Онуфрій та Новинський зустрілися в Росії з главою РПЦ Кирилом



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Предстоятель Московської церкви в Україні Онуфрій, патріарх РПЦ Кирило та нардеп Вадим Новинський у Москві 16 червня Фото: Вадим Новинський, Facebook

Візит Онуфрія Кирило назвав «особливою радістю»

Народний депутат від партії «Опозиційний блок» Вадим Новинський та очільник Московської церкви в Україні Онуфрій зустрілися в РФ з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом.

Про візит Онуфрія до Москви повідомляє сайт РПЦ.

На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври вказано, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння голови РПЦ Кирила.

Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія «особливою радістю».

Як додає «Радіо Свобода», Новинський на своїй сторінці у Facebook розповів, що їздив до Москви. Він також оприлюднив фото з Онуфрієм та Кирилом. Проте згодом він видалив цей пост.

Нагадаємо, наприкінці травня Онуфрій їздив до Кирила на церковну тусовку.