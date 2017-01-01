В РПЦ заборонили православним вінчатися з єретиками

Це перший в сучасній церковній практиці документ, який дає перелік вказівок щодо укладання і припинення шлюбу

Архієрейський собор Російської православної церкви заборонив мати православним християнам церковний шлюб із членами єретичних і розкольницьких угруповань та ворожих церков. Відповідна заборона затверджена у документі «Про канонічні аспекти церковного шлюбу», який ухвалили на Архієрейському соборі РПЦ, повідомляє



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Архієрейський собор РПЦ

Це перший в сучасній церковній практиці документ, який дає перелік вказівок щодо укладання і припинення шлюбу

Архієрейський собор Російської православної церкви заборонив мати православним християнам церковний шлюб із членами єретичних і розкольницьких угруповань та ворожих церков.

Відповідна заборона затверджена у документі «Про канонічні аспекти церковного шлюбу», який ухвалили на Архієрейському соборі РПЦ, повідомляє видання «Говорит Москва».

Це перший в сучасній церковній практиці документ, який дає перелік вказівок щодо укладання і припинення шлюбу.

У ньому також ідеться, що шлюб пари, яка повінчалася, можна розірвати в разі перелюбу одного з подружжя.

«Визнання церковного шлюбу, що втратив канонічну силу також можливо при наявності обставин, які впливають на шлюбний союз настільки ж руйнівним чином, як і перелюб, або які можуть бути уподібнені смерті одного з подружжя», – йдеться у тексті документа.

Як повідомили в четвер російські ЗМІ, на Архієрейському Соборі, який відбувається в Москві, заслухали звернення Філарета (Денисенко) від 16 листопада 2017 року начебто з проханням пробачити його і повернути в лоно канонічної Матері-Церкви.

Водночас патріарх Філарет спростував заяву РПЦ про те, що він просив у Кирила помилування.

Згодом прес-секретар Української православної церки Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Євстратій (Зоря) опублікував лист, який патріарх Філарет направив патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу.

Також Філарет запевнив, що УПЦ КП ніколи не повернеться до Московського патріархату.

Детальніше читайте у статті «Главкома»: Православні сенсації. Як московські попи «дали незалежність» українській церкві