Філарет: УПЦ КП ніколи не повернеться до Московського патріархату

Ніякого покаяння, що я обрав шлях автокефалії Української православної церкви не було, нема і не буде ніколи – предстоятель УПЦ КП

Російська православна церква закликала Українську православну церкву Київського патріархату повернутися до Московського патріархату, але цього ніколи не буде. Про це предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив сьогодні на прес-конференції у Києві. За словами



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Патріарх УПЦ КП Філарет

Ніякого покаяння, що я обрав шлях автокефалії Української православної церкви не було, нема і не буде ніколи – предстоятель УПЦ КП

Російська православна церква закликала Українську православну церкву Київського патріархату повернутися до Московського патріархату, але цього ніколи не буде. Про це предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами предстоятеля, він звернувся з листом до РПЦ, щоб з нього було знято анафему, що відкрило б діалог до примирення, однак виявилось, що російська церква не готова до діалогу. «Я звернувся до Московського патріархату і до єпископату про примирення. Ця ініціатива пішла від Московської патріархії, але не прямо з Москви до Києва, а через митрополита закордонної російської церкви Іларіона», - сказав Філарет.

За словами предстоятеля, російська сторона за посередництва Іларіона передала йому, що собор РПЦ готовий зняти з нього анафему, але за умови, що він попросить про це. Результатом цього був лист Філарета до предстоятеля РПЦ та єпископату російської церкви. Йому пояснили, що без відповідного звернення на соборі неможливо прийняти рішення про зняття анафеми. «Потрібно було вирішити питання зняття анафеми, тому що примирення без молитовного єднання не можливе. А для спільної молитви потрібно зняти анафему. Тому було досягнуто домовленості, що це питання буде вирішено на соборі РПЦ», - сказав Філарет.

Предстоятель також додав, що сподівався на те, що після зняття анафеми можна буде вести діалог з РПЦ про надання автокефалії (незалежності) УПЦ КП. «Натомість собор, скориставшись моїм зверненням, направив його не на примирення, не на вирішення питання автокефалії, а на те, що нібито ми хочемо повернутися у лоно Московського патріархату. Так ось я хочу заявити твердо - ніякого покаяння, що я обрав шлях автокефалії Української православної церкви не було, нема і не буде ніколи. Тому що Бог дав нам державу і в державі має бути незалежна православна церква. Це аксіома. Цим шляхом пройшли всі православні церкви, в тому числі й російська, яка після утворення великого московського князівства відокремилась від Київської митрополії у Московську», - наголосив патріарх УПЦ КП.

Як повідомили раніше в четвер російські ЗМІ, на Архієрейському Соборі, який відбувається в Москві, заслухали звернення Філарета (Денисенко) від 16 листопада 2017 року начебто з проханням пробачити його і повернути в лоно канонічної Матері-Церкви.

Водночас патріарх Філарет спростував заяву РПЦ про те, що він просив у Кирила помилування.

Згодом прес-секретар Української православної церки Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Євстратій (Зоря) опублікував лист, який патріарх Філарет направив патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу.



