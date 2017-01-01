У Філарета показали скандальний лист до патріарха РПЦ Кирила

У Філарета пояснюють, що лист Кирилу написаний з дипломатичним бажанням врахувати «лице» адресата, щоби він міг зберегти його

Прес-секретар Української православної церки Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Євстратій (Зоря) опублікував лист, який патріарх Філарет направив патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу. За словами архієпископа, лист був написаний на прохання з Московського патріархату, щоби бути підставою на Соборі відновити можливість



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Фото: Главком Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

У Філарета пояснюють, що лист Кирилу написаний з дипломатичним бажанням врахувати «лице» адресата, щоби він міг зберегти його

Прес-секретар Української православної церки Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Євстратій (Зоря) опублікував лист, який патріарх Філарет направив патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу.

За словами архієпископа, лист був написаний на прохання з Московського патріархату, щоби бути підставою на Соборі відновити можливість молитовного єднання.

«На жаль цю можливість Собор відкинув», - зазначив Євстратій.

«Лист написаний з дипломатичним бажанням врахувати «лице» адресата, щоби він міг зберегти його. На жаль адресат не побажав врахувати нічиї інтереси, крім власних. Йдеться про те, щоби РПЦ «вменила яко не бывшие» всі рішення, які їй перешкоджають спілкуватися з УПЦ КП. Тобто щоби визнала їх не дійсними від початку. Патріарх Філарет анафеми і відлучення ніколи не визнавав і не визнає, тому його вони не хвилюють. Ті, кого це хвилює - нехай шукають спосіб, як їх скасувати», - повідомив прес-секретар УПЦ.

За його словами, Філарет не має приводу «каятися перед РПЦ», бо він не винний ні в чому з того, в чому його винуватять.

«Патріарх Філарет як предстоятель Церкви є співбратом усім іншим патріархам і предстоятелям. Навіть якщо вони ведуть себе не по-братські», - резюмував Євстратій (Зоря).

Документ клікабельний

Як повідомили раніше в четвер російські ЗМІ, на Архієрейському Соборі, який відбувається в Москві, заслухали звернення Філарета (Денисенко) від 16 листопада 2017 року начебто з проханням пробачити його і повернути в лоно канонічної Матері-Церкви.

Водночас патріарх Філарет спростував заяву РПЦ про те, що він просив у Кирила помилування.

1 грудня патріарх Філарет дасть прес-конференцію для ЗМІ.