Патріарх Філарет спростовує заяву РПЦ про те, що він просив у Кирила помилування

Російські ЗМІ тиражують фейкові повідомлення про те, що Патріарх УПЦ КП Філарет звернувся до московського патріарха КИРИЛА з проханням зняти анафему

Глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ-КП) Філарет (Денисенко) ніколи не звертався до Російської православної церкви з проханням про помилування, заявив прес-секретар УПЦ-КП архієпископ Євстратій (Зоря). [READ_MORE] «Патріарх Філарет не звертався до патріарха Кирила та до єпископату Російської православної



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Патріарх Філарет Фото: Главком

Російські ЗМІ тиражують фейкові повідомлення про те, що Патріарх УПЦ КП Філарет звернувся до московського патріарха КИРИЛА з проханням зняти анафему

Глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ-КП) Філарет (Денисенко) ніколи не звертався до Російської православної церкви з проханням про помилування, заявив прес-секретар УПЦ-КП архієпископ Євстратій (Зоря).

«Патріарх Філарет не звертався до патріарха Кирила та до єпископату Російської православної церкви з проханням помилувати його та повернути до Церкви (...) Поширюється провокаційна інформація, яка не відповідає дійсності. Патріарх Філарет ніколи не направляв і не направлятиме на адресу Російської православної церкви, патріарха Кирила або когось іншого прохання про помилування. Ніколи патріарх Філарет ніяких листів, заяв або звернень подібного змісту не направляв, не направляє і направляти не буде», - сказав архієпископ Євстратій (Зоря) в четвер увечері.

Він пояснив, що глава УПЦ-КП не вважає себе винним у порушенні канонів за тими звинуваченнями, за якими його в 1997 році РПЦ піддала анафемі.

«Тобто він цю анафему, так само як і попередню в 1992 році заборону в служінні та виверження зі священного сану, не визнає дійсними. Тому як той, хто не визнає ніякої провини в тих порушеннях, які були йому приписані Російською православною церквою, - він, відповідно, і не може просити ні в кого вибачення або каятися, або просити його помилувати і, тим паче, просити приєднати його до Російської церкви», - підсумував прес-секретар УПЦ-КП.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook архієпископ Євстратій (Зоря) написав: «Коротко зазначу: єдиний діалог, який патріарх і УПЦ-КП хочуть і готові вести з РПЦ, - діалог про визнання Москвою автокефалії Української церкви».

Він також повідомив, що офіційна заява прес-центру за деякий час з'явиться на сайті патріархії УПЦ-КП, а в п'ятницю, 1 грудня, патріарх Філарет дасть прес-конференцію для ЗМІ.

Як повідомили раніше в четвер російські ЗМІ, на Архієрейському Соборі, який відбувається в Москві, заслухали звернення Філарета (Денисенко) від 16 листопада 2017 року начебто з проханням пробачити його і повернути в лоно канонічної Матері-Церкви.

Як пише interfax.ru, у рішенні церковного форуму зазначено, що Собор «із задоволенням сприймає це звернення, як крок до подолання розколу і відновлення церковного спілкування з боку тих, хто колись відпав від єдності з канонічною Українською православною церквою».

Для проведення подальших переговорів Архієрейський Собор заснував комісію, яку очолив голова синодного відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон.

Джерело: Інтерфакс-Україна