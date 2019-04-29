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    В СБУ розповіли, скільки грошей Грицак отримав у березні

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    <span>Голова СБУ Василь Грицак</span> - В СБУ розповіли, скільки грошей Грицак отримав у березні
    Голова СБУ Василь Грицак

    Розмір грошового забезпечення голови СБУ за березень 2019 року становить 72 338 грн 40 коп.

    Розмір грошового забезпечення голови Служби безпеки України Василя Грицака за березень склав 72 338 грн. Про це повідомили в управлінні взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ, передає УНН.

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    «Розмір грошового забезпечення голови СБУ за березень 2019 року становить 72 338 грн 40 коп.», - сказано у відповіді.

    Як повідомлялось, СБУ спростувала інформацію, що про нібито ініціювання головою СБУ Василем Грицаком звільнення із займаної посади за власним бажаннямГрицак заявив, що подібні інформаційні фейки спрямовані на дестабілізацію громадсько-політичної ситуації в Україні в умовах проведення виборчого процесу.

    Зазначимо, міністру оборони України Степану Полтораку за березень було виплачено зарплату у сумі 81 047,39 грн.

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    СБУ Василь Грицак
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