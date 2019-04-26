СБУ розслідує заклик Муждабаєва до «повалення конституційного ладу»



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Айдер Муждабаєв відразу ж видалив скандальний пост

Ігорю Мосійчуку відповіли на запит щодо скандального посту Айдера Муждабаєва

Пост Айдера Муждабаєва в Facebook, де він пише про те, що прийдеться стріляти (маючи на увазі прихильників Володимира Зеленського), розслідується Службою безпеки України.

Про це повідомив нардеп Ігор Мосійчук, який отримав від СБУ відповідь на свій запит.

«За моїм депутатським зверненням, щодо Айдера Муждабаєва за дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади СБУ розслідується кримінальне провадження», - написав народний депутат.

Провадження відкрито за ч.1 ст.14 (готування злочину ), ч.1 та 3 ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, або ж публічні заклики до цього з використанням ЗМІ) Кримінального кодексу України.

«Вважав і вважаю, що такі заклики неприпустимі і той хто їх виголошує має бути покараний!» - додав Мосійчук.

Нагадаємо, у своєму посту в Facebook Муждабаєв опублікував інфографіку екзитполів, згідно з якою 42% виборців півдня України підтримують Володимира Зеленського.

«Ось відмінна карта тих, з ким ми живемо в одній країні. Це - звичайні зрадники. Ті, хто здадуть країну на раз-два. Додайте сюди виборців Юлі, Бойко, Вілкула та інших ставлеників Росії. Ніяких шансів перемогти їх у другому турі у нас немає. Це абсолютно нереально. Зрада переможе з імовірністю 100%. Я тільки що розмовляв у себе вдома з бойовим комбатом. Мабуть, доведеться стріляти», - написав кримськотатарський журналіст.

Муждабаев також заявив, що нова революція призведе до втрати ще 6-8 областей України, і іншого виходу нібито немає.