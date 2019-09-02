В школах України стартував новий навчальний рік



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Найбільшу кількість першокласників приймуть школи Києва, Дніпропетровської та Одеської областей

У понеділок, 2 вересня, в Україні початок нового навчального року - День знань.

Сьогодні перший дзвоник почують понад 400 тисяч першачків. Найбільшу кількість першокласників приймуть школи Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Напередодні міністр освіти і науки України Ганна Новосад у відеозверненні привітала всіх з початком нового навчального року, а також розповіла про себе та свої погляди.

«Мені здається дуже символічним те, що свою роботу я починаю на початку нового навчального року. Адже, погодьтеся, для кожного з нас саме цей період дає відчуття шансу, можливості поставити нові цілі, нові задачі та нові плани», - зазначила Новосад.

Міністр підкреслила: все, що вона має в своєму житті - завдяки освіті та хорошим вчителям.

До слова, Служба безпеки України і Національна поліція будуть забезпечувати громадський порядок під час урочистих лінійок у школах 2 вересня.

Колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун дала важливі поради щодо навчального року.

Джерело: Укрінформ