В штабі ООС повідомили про стан поранених під Новолуганським бійців



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Фото: Facebook Операції об'єднаних сил

Четверо військовослужбовців поступили до шпиталю із уламковими пораненнями кінцівок, тулуба

Восьмеро українських бійців, поранених під час нічного артобстрілу позицій ООС під Новолуганським, спеціальними медичними автомобілями були оперативно доправлені до військово-лікувальної установи.

Про це повідомляється у Facebook штабу Операції об’єднаних сил.

Як розповів начальник військового госпіталю, полковник медичної служби Павло Пилипенко, четверо військовослужбовців поступили із уламковими пораненнями кінцівок, тулуба, торакальним пораненням тощо. Ще четверо – із бойовими акубаротравмами.

«Стан здоров’я усіх військовослужбовців середнього ступеня важкості. Усім їм було надано кваліфіковану медичну допомогу та підготовлено до подальшої евакуації у військово-лікувальні установи із вищим рівнем надання медичної допомоги», - говориться у повідомленні.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових загинули, ще восьмеро дістали поранення.

В МВС заявили, що внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинули двоє бійців Національної гвардії «Азов» (в/ч 3057) на позивні «Круглий» та «Максон».

Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.