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    Загострення на Донбасі: четверо військових загинули, 10 поранені

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    Загострення на Донбасі: четверо військових загинули, 10 поранені

    На Донеччині упродовж 6 червня бойовики 14 разів порушили перемир’я

    Упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових загинули, ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.

    Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

    На Донеччині упродовж 6 червня бойовики 14 разів порушили перемир’я, обстрілявши позиції української армії біля населених пунктів: Опитне, Павлопіль, Водяне, Чермалик та Мар’їнка, На Луганщині за минулу добу бойовики двічі відкривали вогонь — біля Майорська.

    Вже 7 червня бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ: біля населених пунктів Павлопіль і Гнутове на Донеччині та біля селищ Новолуганське, Травневе і Зайцеве на Луганщині. Біля Новолуганського бойовики застосували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм.

    «Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», — додали в штабі.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Операція Об’єднаних сил
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