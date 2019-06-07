Загострення на Донбасі: четверо військових загинули, 10 поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Донеччині упродовж 6 червня бойовики 14 разів порушили перемир’я

Упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових загинули, ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

На Донеччині упродовж 6 червня бойовики 14 разів порушили перемир’я, обстрілявши позиції української армії біля населених пунктів: Опитне, Павлопіль, Водяне, Чермалик та Мар’їнка, На Луганщині за минулу добу бойовики двічі відкривали вогонь — біля Майорська.

Вже 7 червня бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ: біля населених пунктів Павлопіль і Гнутове на Донеччині та біля селищ Новолуганське, Травневе і Зайцеве на Луганщині. Біля Новолуганського бойовики застосували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», — додали в штабі.