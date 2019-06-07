У районі Новолуганського загинули бійці «Азову» на позивні Круглий та Максон (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

На околиці селища Новолуганське ворожа міна калібру 122 мм влучила в бліндаж

В ніч на п’ятницю, 7 червня, внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинули двоє бійців Національної гвардії «Азов» (в/ч 3057) на позивні «Круглий» та «Максон», ще восьмеро постраждалих – бійці Нацгвардії. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

У повідомленні уточнюється, що на околиці селища Новолуганське Бахмутського району вночі 7 червня ворожа міна калібру 122 мм влучила у бліндаж.

«Сьогодні вночі російська міна забрала життя наших побратимів на позивні Круглий та Максон. Для когось це просто позивні, для когось вірні сини України. Для нас – це побратими.

Максим Олексюк (Максон). Йому було лише 23 роки. До лав «Азову» прийшов в 2017 році. Його побратими згадують, що більш щирої людини, напевно, не знайдеш.

Дмитро Пругло (Круглий) у свої 28 років у складі батальйону «Азову» повоював у найгарячіших точках та найскладніших військових операціях. Молоде поповнення щодня брало з нього приклад», - йдеться у повідомленні МВС.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових загинули, ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.