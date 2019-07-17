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    В «Слузі народу» оцінили креатив Лещенка, який «косить» під «зеленого» кандидата

    • Розсилка
    В «Слузі народу» оцінили креатив Лещенка, який «косить» під «зеленого» кандидата
    Фото: Главком

    Олександр Корнієнко: Та будь ласка. Ми завжди за чесну конкуренцію

    Керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» пояснив, як він оцінює дії одного з клонів-волонтерів Сергія Лещенка, який так і не став частиною команди, а зараз у своїй агітації по одному з київських округів використовує зелені кольори та слоган «Справжній слуга народу».

    «Та будь ласка. Ми завжди за чесну конкуренцію», - коротко прокоментував Корнієнко.

    Він додав, що одна з кандидаток у депутати від «Слуги народу» вже подала на Лещенка скаргу до Центрвиборчкому.

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    «Розумієте, у нас певна децентралізація в кампанії – більшість рішень приймають окружні штаби, центральний штаб не займається конкретними округами. Я спілкуюсь від сили з п’ятьма мажоритарниками, яким ми допомагаємо і яким може бути потрібна наша порада. У нас є жорсткий критерій – жодного колишнього нардепа у списку або на округах. Лещенко вважає, що  має право так робити, отже, у нас є право на це реагувати», - розповів керівник штабу «Слуги народу».

    Як повідомлялось, народний депутат Сергій Лещенко, який балотується до Верховної Ради по 220 мажоритарному округу, вирішив залучити нових прихильників троллінгом президентської партії. Зокрема, на Подолі у Києві з'явилися білборди на підтримку народного депутата, в яких зазначено, що справжній слуга народу - це Сергій Лещенко.

    Нагадаємо, згідно з останнім опитування Київського міжнародного інституту соціології, за «Слугу народу» готові проголосувати 52,3% опитаних, які визначилися і готові голосувати.

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    Сергій Лещенко вибори депутати децентралізація партії Володимир Зеленський партія Слуга народу Олександр Корнієнко
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