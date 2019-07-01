Лещенко протролив Зеленського



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Фото: Главком

Сергій Лещенко на передвиборчому білборді оголосив себе справжнім слугою народу

Народний депутат Сергій Лещенко, який балотується до Верховної Ради по 220 мажоритарному округу, вирішив залучити нових прихильників троллінгом президентської партії.

Зокрема, на Подолі у Києві з'явилися білборди на підтримку народного депутата, в яких зазначено, що справжній слуга народу - це Сергій Лещенко.

Головний слоган реклами прямо натякає на президентську партію «Слуга народу».

Як повідомлялось, позафракційний народний депутат Сергій Лещенко заявив, що висуває свою кандидатуру на позачергових виборах до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №220 в Києві. «Я висуваю свою кандидатуру по подільському округу 220, щоб захистити Київ від забудовників», - зазначив він.

Нагадаємо, 29 травня Лещенко заявив, що хоче йти на парламентські вибори від «Слуги народу».

Нагадаємо також, що нині у Сполучених Штатах у втручанні у вибори підозрюють нардепа Сергія Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника - за оприлюднення інформації щодо «чорної бухгалтерії Партії регіонів». Так, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав Лещенка ворогом США. Сам Лещенко спростовує ці заяви. На його думку, генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну в протистояння між Трампом та Джо Байденом, який вирішив балотуватися у 2020 році в президенти.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура готує підозру депутату Верховної Ради Сергію Лещенку у розголошенні даних досудового розслідування у справі так званої чорної каси Партії регіонів. Крім того, Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів народним депутатом Лещенком.

16 травня нардеп заявив, що подає позов на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру про захист честі та гідності

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