В США робота навчили шукати речі, які він не бачить

Новий винахід у майбутньому буде корисний у пошуку замовлень на складах

Спеціалісти з Массачусетського технологічного інституту розробили робота RF-Grasp, який завдяки радіохвилям може виявляти предмети, заховані за стінами. Про це інформує The Next Web.

Корисний у побуті винахід заснований на роботі з радіохвилями. Робот із вмонтованою камерою та RF-зчитувачем зможе знаходити предмети, на яких встановлені радіочастотні мітки, навіть якщо вони будуть заховані за іншими предметами або стіною.

На демонстрації робот копається в ящику зі сміттям, шукаючи предмети, розмір яких йому закодували.

На думку дослідників з Массачусетського технологічного інституту, це допоможе знаходити замовлення клієнтів на складах, які звичайна камера не може розпізнати.

Додамо, що в Кореї місця кур’єрів займуть роботи. І це не фантазії, а реальність найближчого майбутнього. За роботизацію кур’єрських служб вже взявся відомий корейський виробник автомобілів Hyundai у партнерстві з Woowa Brothers.

Розробники вже тестують невелику партію роботів і обіцяють вивести випробування і виробництво на новий рівень.