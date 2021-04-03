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    В США робота навчили шукати речі, які він не бачить

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    В Америці проводять експерименти з роботами - В США робота навчили шукати речі, які він не бачить
    В Америці проводять експерименти з роботами

    Новий винахід у майбутньому буде корисний у пошуку замовлень на складах

    Спеціалісти з Массачусетського технологічного інституту розробили робота RF-Grasp, який завдяки радіохвилям може виявляти предмети, заховані за стінами. Про це інформує The Next Web.

    Корисний у побуті винахід заснований на роботі з радіохвилями. Робот із вмонтованою камерою та RF-зчитувачем зможе знаходити предмети, на яких встановлені радіочастотні мітки, навіть якщо вони будуть заховані за іншими предметами або стіною.

    На демонстрації робот копається в ящику зі сміттям, шукаючи предмети, розмір яких йому закодували.

    На думку дослідників з Массачусетського технологічного інституту, це допоможе знаходити замовлення клієнтів на складах, які звичайна камера не може розпізнати.

    Додамо, що в Кореї місця кур’єрів займуть роботи. І це не фантазії, а реальність найближчого майбутнього. За роботизацію кур’єрських служб вже взявся відомий корейський виробник автомобілів Hyundai у партнерстві з Woowa Brothers.

    Розробники вже тестують невелику партію роботів і обіцяють вивести випробування і виробництво на новий рівень.

    Теги: США машини технології
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