Посадовці держпідприємства нелегально вивезли за кордон технології для ремонту бойових літаків

Українські спеціалісти надавали зарубіжним замовникам послуги військового призначення без дозвільних документів

Контррозвідка Служби безпеки України викрила посадовців одного з держпідприємств на організації нелегального експорту військових технологій у сфері ремонту обладнання бойових літаків.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними, посадовці оборонного держпідприємства направили групу спеціалістів до однієї з країн Південно-Східної Азії для надання зарубіжним замовникам послуг військового призначення без дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.

При цьому, виконання відповідних робіт передбачає вивезення за кордон технологічної та конструкторської документації для обслуговування військового авіаційного обладнання.

Наразі слідчі СБУ повідомили про підозру трьом посадовцям держпідприємства за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.

Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо також, що Служба безпеки України викрила у Києві організовану групу вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.