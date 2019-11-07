НАБУ закрило справу про можливі зловживання Авакова



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У матеріалах досудового розслідування немає жодних даних, які свідчать про зловживання владою або службовим становищем з боку Арсена Авакова

22 жовтня суд прийняв рішення скасувати постанову про закриття справи

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливі зловживання службовим становищем з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це йдеться в матеріалах суду.

Справу було закрито постановою детектива НАБУ від 15 травня 2019 року і обгрунтовано тим, що в матеріалах досудового розслідування кримінального провадження від 29 грудня 2017 року немає жодних даних, які свідчать про зловживання владою або службовим становищем з боку міністра внутрішніх справ усупереч інтересам служби в інтересах директора і засновника ТОВ «Безпека».

Детектив прийшов до висновку, що доводи бізнесмена в частині причетності до заволодіння його активами як фізичної особи-підприємця та активами ТОВ «Укртехнопроєкт» посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, не підтвердилися, а проведення перевірок та інших заходів реагування мають адміністративно-правовий характер і можуть бути оскаржені в передбаченому законом порядку.

Справа розслідувалася за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу.

При цьому 22 жовтня суд прийняв рішення скасувати постанову про закриття справи.

Як повідомлялось, Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження про вимагання радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Віктором Коржем $30 тис. хабара.