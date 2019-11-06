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    Новини

    НАБУ підозрює Кличка у державній зраді

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    Депутати Київради подали до НАБУ заяву про злочини Віталій Кличка і його заступників - НАБУ підозрює Кличка у державній зраді
    Депутати Київради подали до НАБУ заяву про злочини Віталій Кличка і його заступників

    Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Віталія Кличка

    Національне антикорупційне бюро України відкрило справу про можливу державну зраду і розкрадання щодо мера Києва Віталія Кличка та його двох заступників.

    Мова йде про можливу держзраду і розкрадання бюджетних коштів при забудові Києва з боку Кличка і його заступників. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна.

    «Національним антикорупційним бюро України виконано зазначену постанову Вищого антикорупційного суду та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - сказано в документі.

    Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження щодо мера Києва Віталія Кличка за фактом зловживань і розкрадання державних коштів при реконструкції Шулявського моста. 

    Заяву про злочин Кличка в НАБУ подали депутати Київради 18 вересня.

    У скарзі в суді один з депутатів зазначає, що НАБУ відмовилося відкривати справу про вчинення Кличком і його підлеглими кримінальних правопорушень, передбачених статтями про зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), одержання хабара (ст. 368), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 368-2, 191) Кримінального кодексу.

    Віталій Кличко Київ НАБУ корупція в Україні будівництво Шулявський міст
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