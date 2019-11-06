НАБУ підозрює Кличка у державній зраді
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Віталія Кличка
Національне антикорупційне бюро України відкрило справу про можливу державну зраду і розкрадання щодо мера Києва Віталія Кличка та його двох заступників.
Мова йде про можливу держзраду і розкрадання бюджетних коштів при забудові Києва з боку Кличка і його заступників. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит РБК-Україна.
«Національним антикорупційним бюро України виконано зазначену постанову Вищого антикорупційного суду та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - сказано в документі.
Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження щодо мера Києва Віталія Кличка за фактом зловживань і розкрадання державних коштів при реконструкції Шулявського моста.
Заяву про злочин Кличка в НАБУ подали депутати Київради 18 вересня.
У скарзі в суді один з депутатів зазначає, що НАБУ відмовилося відкривати справу про вчинення Кличком і його підлеглими кримінальних правопорушень, передбачених статтями про зловживання владою або службовим становищем (ст. 364), одержання хабара (ст. 368), привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 368-2, 191) Кримінального кодексу.