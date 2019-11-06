Кличко про справу НАБУ: Нехай перевіряють



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«Цій «новині» вже майже три тижні. І зараз так звані «друзі» розганяють її вже не першою хвилею в інформаційному полі», - повідомив Кличко

«І мені дуже смішно, що там йдеться ще й про нібито держзраду», - підкреслив мер Києва

Інформації про те, що НАБУ відкрило провадження щодо мера Києва Віталія Кличка та його двох заступників навмисне надають сенсаційного характеру в інформаційному полі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Україна».

«Цій «новині» вже майже три тижні. І зараз так звані «друзі» розганяють її вже не першою хвилею в інформаційному полі. Неназваний скаржник - фізична особа - звернувся до суду, щоб той зобов'язав НАБУ відкрити провадження», - повідомив Кличко.

«Перспективи ця справа не має, я переконаний. І мені дуже смішно, що там йдеться ще й про нібито держзраду. Нехай перевіряють», - підкреслив мер Києва.

Раніше ЗМІ повідомили, що Національне антикорупційне бюро України відкрило справу про можливу державну зраду і розкрадання щодо мера Києва Віталія Кличка та його двох заступників.

Мова йде про можливу держзраду і розкрадання бюджетних коштів при забудові Києва з боку Кличка і його заступників.