Синоптики очікують на аномально теплу весну в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кліматолог навела приклади з багаторічних спостережень синоптиків

Весна 2020 року може стати найтеплішою за всю історію спостережень, заявила голова відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич.

За словами експертки, зазвичай після теплих зим весна також починається з вищіх температур повітря. «Березні після теплих зим були теплі, значно вище кліматичної норми», — сказала вона.

Донич навела приклади з багаторічних спостережень синоптиків. Найтепліші зими за всю історію спостережень з 1891 року були в таких роках: 1901-1902, 1989-1990, 2006-2007, а також нинішня зима 2019-2020 року.

Середня температура повітря в березні після теплих зим минулих років становила +5,4, +6 і + 1,4 градуса. При цьому кліматична норма для березня по Україні становить 0,8 градуса тепла.

У Києві теплі зими за всю історію спостережень були: в 1989-1990 рр., березень після цього показав тепло в +6,9 С (найтепліший з 1881 року в столиці); 2006-2007 рр., березень 6,3 С (третій по теплу в рейтингу); 1988-1989 рр., березень 5,2 С (шостий в рейтингу найтепліших).

Кліматична норма для березня в Києві становить 0,7 С. Але оскільки метеорологічна зима в Києві так і не наступила, можна чекати нового рекорду.

Слід зазначити, що у Гідрометцентрі радять українцям не довіряти довгостроковим прогнозам погоди.

Читайте більше:

Джерело: Українська правда