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    Негода в Україні: знеструмлено 47 населених пунктів

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    Негода в Україні: знеструмлено 47 населених пунктів

    За добу підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 223 транспортних засобів

    В Україні на ранок на 12 лютого через негоду знестумлено 47 населених пунктів в трьох областях.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Протягом 10 – 11 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 380 населених пунктів у 11 областях», - йдеться у повідомленні.

    Станом на 7 год. 12 лютого залишаються знеструмленими 47 населених пунктів у трьох областях, а саме: Івано-Франківська – 41, Київська – 3 та Чернівецька – 3.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено.

    Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 2 тис. 229 працівників та 1 тис. 585 одиниць техніки.

    За добу підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 223 транспортних засобів, у яких перебувало 470 осіб та прибрано 72 повалених дерев.

    Нагадаємо, 10 лютого у столиці та області було оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Через сильний вітер на бульварі Перова, 36 в Києві з ТРЦ «Квадрат» впала скляна панель. Вона перебувала на другому поверсі і впала прямо на пішохідну зону.

    Також 10 лютого на відрізку автодороги м. Узин – с. Іванівка на Київщині через сильний вітер впало дерево і перегородило рух транспорту.

    ДСНС Івано-Франківщина електроенергія Київщина вітер негода
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