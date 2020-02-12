Штормовий вітер, сніг і хуртовини: прогноз погоди на 12 лютого



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В Україні оголошено штормове попередження

12 лютого в Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ і мокрий сніг (вдень місцями), на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень 0...+6 градусів.

У Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі -3...-8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг та дощ (вдень місцями), на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі мокрий сніг і дощ, вдень місцями невеликі опади, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, в Луганській області до -8 градусів, вдень -1...+4 градуси.

На півдні України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, вдень місцями невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів, в Одеській області до +10 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, дощ, вночі з мокрим снігом, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів.

Нагадаємо, 10 лютого у столиці та області було оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Через сильний вітер на бульварі Перова, 36 в Києві з ТРЦ «Квадрат» впала скляна панель. Вона перебувала на другому поверсі і впала прямо на пішохідну зону.

Також 10 лютого на відрізку автодороги м. Узин – с. Іванівка на Київщині через сильний вітер впало дерево і перегородило рух транспорту.