  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Штормовий вітер, сніг і хуртовини: прогноз погоди на 12 лютого

    • Розсилка
    Штормовий вітер, сніг і хуртовини: прогноз погоди на 12 лютого

    В Україні оголошено штормове попередження

    12 лютого в Києві хмарно з проясненнями, невеликий дощ і мокрий сніг (вдень місцями), на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +3...+5 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень 0...+6 градусів.

    У Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ, температура вночі -3...-8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    На півночі України хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг та дощ (вдень місцями), на дорогах подекуди ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, вночі мокрий сніг і дощ, вдень місцями невеликі опади, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, в Луганській області до -8 градусів, вдень -1...+4 градуси.

    ukraine_1_05

    На півдні України хмарно з проясненнями, мокрий сніг і дощ, вдень місцями невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів, в Одеській області до +10 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, дощ, вночі з мокрим снігом, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів.

    Нагадаємо, 10 лютого у столиці та області було оголошено штормове попередження: пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Через сильний вітер на бульварі Перова, 36 в Києві з ТРЦ «Квадрат» впала скляна панель. Вона перебувала на другому поверсі і впала прямо на пішохідну зону.

    Також 10 лютого на відрізку автодороги м. Узин – с. Іванівка на Київщині через сильний вітер впало дерево і перегородило рух транспорту.

    прогноз погоди повітря вітер Укргідроенерго дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ