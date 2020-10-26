В Україні буде сухо і тепло



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У Києві 27 жовтня буде без дощу, вночі та вранці можливий туман, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14+16 градусів

Температура повітря вдень підніматиметься до +18 градусів

В Україні у вівторок, 27 жовтня, погоду визначатиме антициклон, суттєві опади малоймовірні, хіба що на Півдні в окремих районах трохи щось покапає. Карта. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«Вітер очікується південно-східний, помірний, на Сході можливі пориви до сильного. Температура повітря протягом вівторка досягне +13+18 градусів, у південній частині до +20 градусів», – йдеться у повідомленні.

Дяденко прогнозує, що у Києві 27 жовтня буде без дощу, вночі та вранці можливий туман, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14+16 градусів.

Український Гідрометцентр попереджає, що з п’ятниці температура повітря знизиться до 13 градусів, а також можливі дощі.

Як повідомлялося, в Україні синоптики прогнозують до кінця жовтня погоду без морозів.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько до середніх багаторічних значень, на решті території – на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.