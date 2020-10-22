Вітер і температура до +19°: прогноз погоди на 22 жовтня



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У четвер, 22 жовтня, погода в Україні буде сухою і теплою

Опадів завтра не передбачається

У Карпатах 21-22 жовтня очікується сильний штормовий вітер. На решті території України буде сухо і без опадів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, протягом доби 22 жовтня на високогір'ї Карпат пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до позначок +4-9°, а вдень прогріється до 14-19°. Тепліше 22 жовтня буде на узбережжі морів: уночі до 12°.

На Прикарпатті температура повітря прогріється до 21°. А от у вихідні, 24 жовтня, на півночі та північному заході країни 10-15°.

Опади у вигляді очікуються 24 жовтня тільки в північних областях. На решті території сухо.