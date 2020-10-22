Вітер і температура до +19°: прогноз погоди на 22 жовтня
Опадів завтра не передбачається
У Карпатах 21-22 жовтня очікується сильний штормовий вітер. На решті території України буде сухо і без опадів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, протягом доби 22 жовтня на високогір'ї Карпат пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.
Температура повітря вночі опуститься до позначок +4-9°, а вдень прогріється до 14-19°. Тепліше 22 жовтня буде на узбережжі морів: уночі до 12°.
На Прикарпатті температура повітря прогріється до 21°. А от у вихідні, 24 жовтня, на півночі та північному заході країни 10-15°.
Опади у вигляді очікуються 24 жовтня тільки в північних областях. На решті території сухо.