  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Вітер і температура до +19°: прогноз погоди на 22 жовтня

    • Розсилка
    У четвер, 22 жовтня, погода в Україні буде сухою і теплою - Вітер і температура до +19°: прогноз погоди на 22 жовтня
    У четвер, 22 жовтня, погода в Україні буде сухою і теплою

    Опадів завтра не передбачається

    У Карпатах 21-22 жовтня очікується сильний штормовий вітер. На решті території України буде сухо і без опадів.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, протягом доби 22 жовтня на високогір'ї Карпат пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с.

    Температура повітря вночі опуститься до позначок +4-9°, а вдень прогріється до 14-19°. Тепліше 22 жовтня буде на узбережжі морів: уночі до 12°.

    ukraine_172

    На Прикарпатті температура повітря прогріється до 21°. А от у вихідні, 24 жовтня, на півночі та північному заході країни 10-15°.

    Опади у вигляді очікуються 24 жовтня тільки в північних областях. На решті території сухо. 

    вихідні прогноз погоди повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies