В Україні пануватиме бабине літо: прогноз погоди на 23 жовтня



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В Україні пануватиме бабине літо

У п'ятницю, 23 жовтня, в Україні буде тепла та суха погода - справжнє бабине літо

У п’ятницю, 23 жовтня, в Україні збережеться мінлива хмарність без опадів, температура вдень прогріється до 19°, місцями навіть до 22°

Про це йдеться у прогнозі погоди на сайті Українського гідрометцентру.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, удень +13...+19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +14...+20 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, в Луганській області +3...+ 8 градусів; вдень +14...+19 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+12 градусів, вдень +17...+23 градуси, у Запорізькій області +15...+20 градусів.

За прогнозом погоди на п'ятницю, 23 жовтня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18 градусів, вночі +8...+10 градусів.