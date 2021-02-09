Ожеледиця та хуртовини: прогноз погоди на 9 лютого

На заході, сході та півночі прогнозують снігопади та морози

На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця

У вівторок, 9 лютого, в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

Так, синоптики прогнозують у більшості областей сніг, вночі у північній частині та на Харківщині значний сніг, хуртовини.

Температура вночі 5-10° морозу, на північному сході країни до 13°, вдень 0-5° морозу.

В центральних областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень невеликі опади. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Закарпатті та у південній частині вночі та вранці мокрий сніг та дощ, температура вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

У Києві 9 лютого вночі значний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу. У столиці синоптики оголосили І рівень небезпечності - жовтий.