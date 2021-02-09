Ожеледиця та хуртовини: прогноз погоди на 9 лютого
На дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, ожеледиця
Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.
Так, синоптики прогнозують у більшості областей сніг, вночі у північній частині та на Харківщині значний сніг, хуртовини.
Температура вночі 5-10° морозу, на північному сході країни до 13°, вдень 0-5° морозу.
В центральних областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень невеликі опади. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.
На Закарпатті та у південній частині вночі та вранці мокрий сніг та дощ, температура вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.
У Києві 9 лютого вночі значний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу. У столиці синоптики оголосили І рівень небезпечності - жовтий.