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    У центрі Києва водійка Toyota вмудрилась скоїти дві ДТП за кілька хвилин (відео)

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    Сталася незначна ДТП між двома автомобілями Toyota - У центрі Києва водійка Toyota вмудрилась скоїти дві ДТП за кілька хвилин (відео)
    Сталася незначна ДТП між двома автомобілями Toyota
    Фото: скріншот відео

    Жінка після першої ДТП перехвилювалася та розгубилася

    У понеділок, 8 лютого, на перетині вулиць Євгена Коновальця та Новогоспітальної в Києві сталась незвична дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Через недотримання безпечної дистанції сталася незначна ДТП між двома автомобілями Toyota. Після аварії водійка Toyota, що рухалася позаду, знову сіла за кермо і скоїла наїзд на передній транспортний засіб.

    У результаті другого ДТП крім автомобілів Toyota механічні пошкодження отримали також Lexus та Chevrolet.

    Свої дії жінка пояснила тим, що після першої автопригоди перехвилювалася та розгубилася.

    На неї інспектори оформили два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Нагадаємо, з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений через сильний снігопад.

    8 лютого на столичних дорогах був транспортний колапс.

     

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль снігопад
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