В Україні ціна на газ може зрости на 70% - НКРЕКП
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Вовк пояснив, що якби питання перегляду тарифів було б вирішене одразу, коли його ініціював МВФ, підвищення відбулося б у межах 10-15%
Приведення цін на газ для населення до ринкового рівня призведе до їх збільшення на 60-70%.
Про це журналістам заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, повідомляє Укрінформ.
«Зараз перегляд становить +60-70%» - сказав Вовк.
За його словами, якби питання перегляду тарифів було б вирішене одразу, коли його ініціювало МВФ, підвищення відбулося б у межах 10-15%.
Як повідомлялося, ключовими вимогами МВФ до України на сьогодні є створення Антикорупційного суду та перегляд ціни на газ для населення.
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