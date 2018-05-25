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    В Україні ціна на газ може зрости на 70% - НКРЕКП

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    Дмитро Вовк, голова НКРЕКП&nbsp; - В Україні ціна на газ може зрости на 70% - НКРЕКП
    Дмитро Вовк, голова НКРЕКП 

    Вовк пояснив, що якби питання перегляду тарифів було б вирішене одразу, коли його ініціював МВФ, підвищення відбулося б у межах 10-15%

    Приведення цін на газ для населення до ринкового рівня призведе до їх збільшення на 60-70%.

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    Про це журналістам заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, повідомляє Укрінформ.

    «Зараз перегляд становить +60-70%» - сказав Вовк.

    За його словами, якби питання перегляду тарифів було б вирішене одразу, коли його ініціювало МВФ, підвищення відбулося б у межах 10-15%.

    Як повідомлялося, ключовими вимогами МВФ до України на сьогодні є створення Антикорупційного суду та перегляд ціни на газ для населення.

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