Суд заблокував конкурс на нових членів НКРЕКП

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Суд призупинив конкурс за клопотанням Гудеченка, кандидат на посаду НКРЕКП, якому відмовили по причині відсутності стажу

Окружний адміністративний суд Києва призупинив конкурс на дві посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як повідомила секретар конкурсної комісії з відбору нових членів НКРЕКУ Світлана Голікова, відповідну ухвалу 14 травня ухвалила суддя Наталія Шевченко.

«Конкурс на дві посади членів НКРЕКУ припинений визначенням Окружного адміністративного суду м.Києва (справа № 826/7309/18, суддя Шевченко) за клопотанням А. Гудаченко», - написала Голікова на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп від БПП Ольга Бєлькова додала, що суддя Шевченко вирішила, що комісія із добору кандидатів має зупинити свою роботу повністю до вирішення спору за можливою поданою заявою по суті.

«Тобто, заяви про те, що ніби-то порушені права заявника ще немає. Але суд не довго думаючи, і не сильно інформуючи інших зацікавлених або відповідальних сторін вирішив: що почекає та реформа, хай їй грець, три роки. А раптом у позивача виникнуть бажання подати заяву, нові аргументи, зв'явиться той стаж п’ять років (Гудеченко - кандидат на посаду НКРЕКП, якому відмовили по причині відсутності стажу п'ять років в енергетиці, - ред.) чи ще щось станеться?», - написала нардеп.

За її словами, рішення суду ніяк не впливає на перший конкурс, який вже проведено.

«У президента вже є 10 кандидатур, із яких можна обрати необхідних п’ять кандидатів. Принаймні, роботу регулятора у майже оновленному складі можна розблокувати. Із поганого - амбіції деяких молодих спеціалістів руйнуть цілу реформу, імідж країни і абсолютно не відповідають запитам суспільства», - додала Бєлькова.

Нагадаємо, 14 травня конкурсна комісія затвердила новий список членів НКРЕКП.

Раніше глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк оскаржив в Окружному адміністративному суді Києва рішення номінаційної комісії з відбору нових членів регулятора про відмову йому в участі у конкурсі через недостатній досвід роботи в сфері енергетики.

Як повідомлялося, номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКП 18 квітня відмовила Дмитру Вовку в участі в конкурсі. Підставою для відмови став недостатній досвід роботи Вовка в сфері енергетики.

Закон «Про НКРЕКП» вимагає, щоб досвід роботи кандидата в члени НКРЕКП в енергетиці становив не менше п'яти років, тоді як Вовк працює у галузі з кінця 2014 року. У той же час, на його думку, до досвіду в енергетиці також слід відносити дворічну роботу в ICU над реструктуризацією кредитного портфеля групи «Донецьксталь» (що має ліцензію на комбіноване виробництво теплової та електричної енергії).

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики у цих сферах.

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