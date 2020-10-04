У світі може зникнути 40% рослин через зміну клімату, – науковці



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Зниклі рослини могли б бути використанні для вирішення важливих завдань у різних сферах життя

Деякі види рослин зникають ще до того, як їх виявляють і дають назву

Науковці вважають, що глобальні зміни клімату можуть призвести до зникнення 40% світових рослин. Про це повідомляє ВВС.

Так, група вчених зібрала дані про стан рослин з більш ніж 200 досліджень у 42 країнах. Вони встановили, що деякі види рослин зникають ще до того, як їх виявляють і дають назву.

Дослідники зазначили, що зниклі рослини могли б бути використанні для вирішення важливих завдань у різних сферах життя. Також нагадали, що кукурудза, цукровий очерет, соя, пальмова олія, ріпак і пшениця з-поміж 2500 рослин є головними джерелами для створення біопалива.

У своєму висновку науковці закликають світових лідерів почати активні дії щодо боротьби з втратою біорізноманіття.

Нагадаємо, 14 липня, залиті нечистотами пляжі курортів Криму зняли на відео. На записі показаний один з пляжів Коктебеля, на який стікає міська каналізація.

Як повідомлялося, в анексованому Криму, де люди живуть в умовах жорсткої економії водних ресурсів, з кранів жителів Сімферополя замість води з кранів тече смердюча рідина. Вода, яка подається в будинки виглядає як стічні води.

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