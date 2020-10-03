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    Події в Україні

    Гроші не пахнуть: як заробляють на смертельних лісових пожежах в Луганській області

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    Наслідки лісової пожежі - Гроші не пахнуть: як заробляють на смертельних лісових пожежах в Луганській області
    Наслідки лісової пожежі
    Фото з Facebook-сторінки «Право Захист»

    На Донбасі вирішили заробити і почали продавати горілий ліс

    Масштабні лісові пожежі в Луганській області тривають з 30 вересня і вже забрали 11 життів, а для місцевих жителів стали справжнім лихом. Тим часом в мережі пишуть, що деякі «ділки» вирішили заробити на смертельних згарищах.

    Про це написав користувач мережі Сергій Сергієв.

    «Друзі, важка біда знову вразила Луганщину. Загинули люди, згоріли дома, згорів скарб Луганщини ліс. Внизу ви побачите 2 фото. 1-це те що залишилося від лісу, і 2-ге скільки коштує так званий горєльнік. Якщо ліси горять значить це комусь потрібно. І ми скоро побачимо хто буде вирубувати вивозити і продавати цей горєльнік. Сторонніх людей туди не пустять. Чекаємо і робимо висновки», – написав він.

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    Як повідомлялося раніше, за фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

    Волонтери з благодійного фонду «Повернись живим» оприлюднили відеозапис, на якому двоє бойовиків підпалюють траву неподалік позицій українських підрозділів на Луганщині.

    Нагадаємо, на території Луганської області продовжується гасіння пожеж, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. 

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