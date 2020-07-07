23 країни відкриті для українців. Список від МЗС



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Пасажири в черзі до стійки реєстрації в аеропорту «Київ» (Жуляни) Фото: Уніан

Існує кілька категорій громадян, які сьогодні можуть в'їжджати на територію ЄС

Громадяни України станом на вівторок, 7 липня, можуть в'їхати в 23 країни світу. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Країни, які відкриті для українців, їх всього 23. Ці 23 країни включають ті держави, в які потрібна віза. Тобто, в'їхати можна, але з візою. А також діють певні карантинні обмеження. Тобто в'їхати можна, але потрібно дотримуватися деяких правил, - заявив Кулеба.

До переліку країн входять: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Бурунді, Танзанія, Сейшельські острови.

Також Кулеба розповів, що існує кілька категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Євросоюзу, незважаючи на загальну заборону на в'їзд через пандемію коронавірусу.

«Зараз Україна не відповідає критеріям, які визначені ЄС для того, щоб держава потрапляла в «зелений» список. Але навіть з цієї заборони є кілька винятків, категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Європейського Союзу, навіть попри на чинну заборону», - сказав Кулеба.

До країн ЄС мають право на в’їзд окремі категорії громадян: