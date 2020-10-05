  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні двоє медиків отримали інвалідність через коронавірус

    • Розсилка
    <span>Уже двом українським медикам встановили інвалідність через Covid-19</span> - В Україні двоє медиків отримали інвалідність через коронавірус
    Уже двом українським медикам встановили інвалідність через Covid-19

    Двоє медиків отримали третю групу інвалідності, ще двоє – відсоток втрати працездатності, кажуть у МОЗ

    Двоє українських медиків отримали третю групу інвалідності через коронавірус. Про це заявила заступник голови МОЗ Ірина Микичак на брифінгу в понеділок, 5 жовтня.

    «Порядок і критерії встановлення стійкої втрати працездатності регламентується... Наказом Міністерства охорони здоров'я №420, де, власне, розписується... Він включає в себе всі можливі ускладнення і види порушення функцій, які можуть виникнути внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу. Зокрема, ураження легень, серця, нирок, головного мозку та інших... Станом на 2 жовтня 2020 року в обласні медико-соціальні експертні комісії в наших областях звернулося лише 8 медичних працівників. З них двом було встановлено третю групу інвалідності, двом - відсоток втрати працездатності і двом продовжений листок непрацездатності для тривалого доліковування», – сказала Микичак.

    За її словами, медикам встановлюється інвалідність через Covid-19, що класифікується як професійне захворювання, нещасний випадок на виробництві.

    «У цілому на сьогоднішній день в Україні мають підтверджений діагноз коронавірусної хвороби 16 тис. 387 медичних працівників. Лідирують в цьому рейтингу Тернопільська область, місто Київ і Київська область, Львівська область, Чернівецька область, Івано-Франківська область і Закарпатська область. Тобто, в цих областях найбільша чисельність медичних працівників, які перехворіли на коронавірусну хворобу», – підсумувала заступник міністра.

    Нагадаємо, що міністерство охорони здоров'я України буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням Covid-19 буде погіршуватися.

    Київ Чернівецька область хвороби місто коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies