В Україні двоє медиків отримали інвалідність через коронавірус



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Уже двом українським медикам встановили інвалідність через Covid-19

Двоє медиків отримали третю групу інвалідності, ще двоє – відсоток втрати працездатності, кажуть у МОЗ

Двоє українських медиків отримали третю групу інвалідності через коронавірус. Про це заявила заступник голови МОЗ Ірина Микичак на брифінгу в понеділок, 5 жовтня.

«Порядок і критерії встановлення стійкої втрати працездатності регламентується... Наказом Міністерства охорони здоров'я №420, де, власне, розписується... Він включає в себе всі можливі ускладнення і види порушення функцій, які можуть виникнути внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу. Зокрема, ураження легень, серця, нирок, головного мозку та інших... Станом на 2 жовтня 2020 року в обласні медико-соціальні експертні комісії в наших областях звернулося лише 8 медичних працівників. З них двом було встановлено третю групу інвалідності, двом - відсоток втрати працездатності і двом продовжений листок непрацездатності для тривалого доліковування», – сказала Микичак.

За її словами, медикам встановлюється інвалідність через Covid-19, що класифікується як професійне захворювання, нещасний випадок на виробництві.

«У цілому на сьогоднішній день в Україні мають підтверджений діагноз коронавірусної хвороби 16 тис. 387 медичних працівників. Лідирують в цьому рейтингу Тернопільська область, місто Київ і Київська область, Львівська область, Чернівецька область, Івано-Франківська область і Закарпатська область. Тобто, в цих областях найбільша чисельність медичних працівників, які перехворіли на коронавірусну хворобу», – підсумувала заступник міністра.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров'я України буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням Covid-19 буде погіршуватися.