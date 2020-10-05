У поліції – спалах Covid-19: за вихідні коронавірус виявили у 294 правоохоронців



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Найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстровано в Хмельницькій області

За вихідні 3 і 4 жовтня у структурах Міністерства внутрішніх справ України виявили 294 нові випадки інфікування коронавірусом. При цьому серед правоохоронців зафіксували новий антирекорд з захворюваності на добу: 213 нових випадків. Про це повідомляє прес-служба МВС в своєму Телеграм-каналі.

«Протягом вихідних на коронавірусну хворобу захворіло 294 правоохоронців. За добу зафіксовано 213 випадків Covid-19 серед працівників МВС, що стало новим антирекордом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстровано в Хмельницькій області (+15), Луганській області (+8) та у м. Київ (+35).

З початку пандемії на Covid-19 захворіло 6 441 працівник МВС, 5 751 особа одужала, 16 правоохоронців померло. За минулий тиждень на коронавірусну хворобу захворіло 1 175 правоохоронців.

Між іншим, за порушення карантину вже покарано понад 30 тисяч українців. Такі цифри наводить глава Нацполіції.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

Коронавірус в Україні

Всього 230233

Хворіють 124551

Одужали 101252

Померли 4430

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До слова, за минулу добу в Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19. Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих. Перед цим кілька днів поспіль в Україні було зафіксовано понад 4 тисяч нових хворих за добу.

Впродовж доби, що минула, в Україні найбільше випадків захворювання на Covid-19 було зафіксовано у Харківській області – 446, Сумській області – 282, Донецькій області – 226, Дніпропетровській області – 206 та місті Київ – 286.



