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    В Україні ліквідували урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

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    <span>Віцепрем'єрка Климпуш-Цинцадзе вивозить речі із Кабміну</span> - В Україні ліквідували урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
    Віцепрем'єрка Климпуш-Цинцадзе вивозить речі із Кабміну

    Відповідну постанову було прийнято 24 липня

    Кабінет Міністрів України ліквідував урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та ряд департаментів, передає з посиланням на постанову від 24 липня 2019 року №665.

    «Ліквідувати Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент з питань державного управління, Департамент з питань регіональної політики, Департамент забезпечення документообігу та контролю», - йдеться у постанові.

    Натомість цією ж постановою уряд вирішив «утворити у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, Управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем’єр-міністра України та ввести посаду Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю з утворенням його апарату».

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    В Україні ліквідували урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
    В Україні ліквідували урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
    В Україні ліквідували урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

    Як повідомляв «Главком», віцепрем'єрка з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе сьогодні, 27 липня, вивозила свої речі з Кабміну. 

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