Віцепрем'єрка Климпуш-Цинцадзе вже вивозить речі із Кабміну (фото)



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Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Зазначимо, що Іванна Климпуш-Цинцадзе часто публічно критикує кроки команди президента.

Віцепрем'єрка з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе сьогодні, 27 липня, вивозить свої речі з Кабміну. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Іванна Климпуш-Цинцадзе є членом першої десятки передвиборчого списку партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Вона часто публічно критикує кроки команди президента.

Як повідомлялося, віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС.

Раніше Климпуш-Цинцадзе заявила, що Гройсман викреслив її зі списку учасників саміту.

Нагадаємо, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», – зазначила вона.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

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