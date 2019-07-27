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    Віцепрем'єрка Климпуш-Цинцадзе вже вивозить речі із Кабміну (фото)

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    <span>Віцепрем&rsquo;єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе</span> - Віцепрем'єрка Климпуш-Цинцадзе вже вивозить речі із Кабміну (фото)
    Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Зазначимо, що Іванна Климпуш-Цинцадзе часто публічно критикує кроки команди президента.

    Віцепрем'єрка з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе сьогодні, 27 липня, вивозить свої речі з Кабміну. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

    Іванна Климпуш-Цинцадзе є членом першої десятки передвиборчого списку партії Петра Порошенка «Європейська солідарність». Вона часто публічно критикує кроки команди президента.

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    Віцепрем'єрка Климпуш-Цинцадзе вже вивозить речі із Кабміну (фото)
    Віцепрем'єрка Климпуш-Цинцадзе вже вивозить речі із Кабміну (фото)
    Віцепрем'єрка Климпуш-Цинцадзе вже вивозить речі із Кабміну (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Як повідомлялося, віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС.

    Раніше Климпуш-Цинцадзе заявила, що Гройсман викреслив її зі списку учасників саміту.

    Нагадаємо, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції.  Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», – зазначила вона.

    Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

    Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

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