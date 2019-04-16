В Україні минулого місяця безробіття зменшилося на 7%



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Кількість вакансій в березні поточного року становила 100 тис., що на 18% більше, ніж місяцем раніше

Рівень безробіття в Україні в березні 2019 року зменшився порівняно з лютим цього року на 7,3% і становить 340,7 тис., повідомила Державна служба статистики.

Серед міського населення кількість безробітних становила 184,4 тис. осіб, серед сільського – 156,3 тис. осіб. Безробітних жінок нараховувалося 189,6 тис. осіб, а безробітних чоловіків – 151,1 тис. осіб.

Кількість вакансій в березні поточного року становила 100 тис., що на 18% більше, ніж місяцем раніше. Конкурс на одне вакантне місце становив 3 людини.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

За даними Держстату, рівень безробіття в Україні в 2018 році знизився до 8,8% з 9,9%, зареєстрованих за підсумками 2017 року, і становив 1,578 млн осіб.

До слова, МВФ прогнозує зростання економіки України. МВФ також прогнозує уповільнення інфляції в Україні до 8,0% в 2019 році і до 5,9% в 2020 році. Фонд очікує дефіцит поточного рахунку України на рівні 2,5% ВВП в 2019 році і 2,4% в 2020 році. МВФ прогнозує зниження рівня безробіття в Україні до 8,5% у 2019 році до 8,1% 2020 році